TV-Event im Maritim-Hotel Buh-Männer, Irokesen und Headbanger bei der Promi-Darts-WM in Düsseldorf

Die Promis, die ja eigentlich nur sportliches Beiwerk waren, um den ein oder anderen Gala-Abonnenten in den Saal zu locken, kamen aus den Gebieten Comedy (Bülent Ceylan, Oliver Pocher), Musik (Henning Wehland), Sport (Kevin Großkreutz), Show (Amira Pocher) und Moderation (Matthias Killing). Den meisten Protagonisten auf der Bühne wurde begeistert zugejubelt, mit dem ehemaligen Rugbyspieler Price und Oliver Pocher gab es allerdings zwei „Buh-Männer“. Für Ceylan völlig unverständlich. „Ich habe Gerwyn Price kennen gelernt. Er ist so ein liebevoller Familienvater und so ein geiler Typ, da kann ich die Pfiffe gegen ihn nicht verstehen“, sagte der als „Monnemer Headbanger“ angekündigte Comedian. „Aber ansonsten seid ihr in Düsseldorf total verrückt.“ Total verrückt, weil es neben der karnevalsverdächtigen Kleidungsauswahl auch ständig an die 100 Dezibel laut war.