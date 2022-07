Gesundheitsreport für Düsseldorf : Die Düsseldorfer melden sich sehr selten krank

Düsseldorf Nur Bonn kommt in NRW noch auf weniger Krankheitstage als die Landeshauptstadt. Was der Rückgang mit der Pandemie zu tun hat und welches Krankheitsbild dennoch zunimmt.

Die Düsseldorfer haben im vergangenen Jahr vergleichsweise selten krankgeschrieben am Arbeitsplatz gefehlt. Aus dem aktuellen Gesundheitsreport der Barmer geht hervor, dass die Erwerbstätigen in der Landeshauptstadt an durchschnittlich 14,03 Tagen ausfielen. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 15,33. Noch deutlicher fällt der Unterschied im landesweiten Vergleich aus. In diesem waren die Beschäftigten im Schnitt 17,39 Tage krankgeschrieben. Auch da gab es einen Rückgang, der fiel in NRW jedoch weit weniger stark aus als in der Landeshauptstadt. Sie kam zuletzt 2013 auf weniger Krankheitstage, damals waren es laut Barmer 13,8. Nur noch besser als Düsseldorf steht im Jahr 2021 Bonn da, mit 12,61 Tagen Fehlzeit.