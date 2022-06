Neue Landesregierung : Zwei Minister aus Düsseldorf – keine Posten für CDU-Vorstandsmitglieder

Düsseldorf In der neuen Landesregierung gibt es zwei Minister mit engerem Düsseldorf-Bezug. Die gehandelten Vorstandsmitglieder der hiesigen Union gingen allerdings leer aus.

Der neuen Landesregierung werden zwei Minister mit engerem Düsseldorf-Bezug angehören. Neben der neuen Wirtschafts- und Klimaministerin Mona Neubaur (Grüne), die zu Beginn ihrer politischen Karriere den Düsseldorfer Parteiverband geführt und bei der Heinrich-Böll-Stiftung gearbeitet hat, lebt auch CDU-Minister Nathanel Liminski schon länger in Düsseldorf. Der 36-Jährige, der Chef der Staatskanzlei bleibt, aber mit den Ressorts Europa und Bundesangelegenheiten in den Rang eines Ministers aufsteigt, wohnt mit seiner Frau und vier Kindern in Benrath. Er gehört auch dem hiesigen Parteiverband an – auch wenn er dort kaum in Erscheinung getreten ist, sondern sich vor allem auf Landesebene als Vertrauter von Ex-Ministerpräsident Armin Laschet einen Namen gemacht hat. Der gebürtige Bonner hatte in Köln seinen Wahlkreis.