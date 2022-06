Corona in Düsseldorf​: Zahl der Infizierten steigt auf über 14.000​

Düsseldorf Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Düsseldorf ist mittlerweile auf über 14.000 gestiegen. Die Inzidenz hat gegenüber dem Vortag leicht nachgegeben.

910 Corona-Fälle sind in Düsseldorf neu registriert worden. Die Inzidenz ist gegenüber dem Vortag leicht gesunken, liegt aktuell bei rund 830. Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 200.000 Corona-Infizierte in der Landeshauptstadt gezählt.

In NRW liegt die Inzidenz konstant deutlich über dem Bundesschnitt. Am Mittwochmorgen betrug der Wert m bevölkerungsreichsten Bundesland laut Robert Koch-Institut (RKI) wie am Vortag 774,0. Bundesweit registrierte das RKI dagegen einen Wert von 646,3. Vor einer Woche hatte der Wert in Nordrhein-Westfalen bei 551,4 gelegen. Am höchsten lagen die Inzidenzen im Kreis Borken (1437,5) und im Hochsauerlandkreis (1204,5).