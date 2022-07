Gastronomie in Düsseldorf : Vereinsgaststätte in Grafenberg wird zu asiatischem Restaurant

Düsseldorf Beim TC Blau-Schwarz an der Lenaustraße ist jetzt Cu Thai Han der neue Pächter. Ihn, wie auch seinen Bruder Sonny, kennen viele vom Prickynoo. Geboten wird eine asiatische Fusionküche.

Hier bleibt alles in der Familie: Cu Thai Han hat das Clubrestaurant des TC Blau-Schwarz an der Lenaustraße 38 übernommen, und um Personal muss er sich keine Sorgen machen. Schwager Sonny steht in der Küche, Tochter Annika hilft im Service (zumindest bis sie ihr Medizin-Studium in Ulm beginnt), der Bruder ebenso, wenn er aus der Pfalz zu Besuch ist, und überhaupt packt jeder mit an, der mit Han Solo („So nennt mich jeder“) verwandt oder verschwägert ist, wenn er gerade in der Gegend ist. So wie ein guter Freund, der für seine Cocktails berüchtigt ist. „Der ist eigentlich auch wie mein Bruder“, sagt der Vietnamese, der seit bald 40 Jahren in Deutschland lebt.