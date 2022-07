Jugend in Düsseldorf : Wo in Gerresheim Graffiti-Sprayen bald legal ist

Düsseldorf Auf Antrag der Grünen könnte die Mauer im Dreherpark bald als Graffiti-Fläche freigegeben werden. Der Wunsch danach aus Reihen von Jugendlichen sei groß, begründet die Partei ihren Vorstoß.

Schmierereien an Mauern und Hauswänden mag niemand. Ein Mittel dagegen: Flächen für legales Graffiti freizugeben, die ohnehin trost- und farblos sind. Mehr oder wenige professionelle Sprayer können sich daran austoben, ein ungeschriebenes Gesetz in der Szene verbietet es zudem, die geschaffenen Werke zu übermalen.

Die Grünen in der Bezirksvertretung 7 haben jetzt so eine Fläche ausgemacht: die Mauer im Dreherpark (Alter Friedhof). Die zuständige Fachverwaltung soll jetzt ein Konzept für legales Graffiti-Sprayen prüfen und erstellen. Denn der Wunsch von Jugendlichen aus dem Bezirk nach legalen Graffiti-Flächen im Sinne einer „Wall of Fame“ sei groß. Das Jugendamt und der Jugendhilfeausschuss hätten im Rahmen des Bezirkschecks auch um die Nennung geeigneter Flächen im Bezirk gebeten. Durch den starken Rückschnitt der Büsche im Park liege die Mauer zum Grundstück der Regenbergastraße frei – und werde zur Zeit „wild“ besprüht, heißt es in der Begründung. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. Als möglicher Träger kommt der Verein Verbunt infrage, der schon lange mit Kultur- und Jugendamt zusammenarbeitet.