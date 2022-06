Düsseldorfer Hauptbahnhof​: Radler mit Handy entpuppt sich als Dealer - verhaftet​

Düsseldorf Der Gebrauch des Handys auf dem Fahrrad ist verboten. Darüber sollte man sich besonders dann im Klaren sein, wenn man illegale Dinge mit sich herumträgt, Drogen etwa. So wurde nun ein mutmaßlicher Dealer in Düsseldorf erwischt.

Ein mutmaßlicher Dealer wurde in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs festgenommen. Erwischt wurde der Mann von Beamten des Einsatztrupps Prios, weil er beim Radfahren mit seinem Handy hantierte.

Im Regelfall zieht die Handynutzung auf dem Fahrrad ein Verwarnungsgeld in Höhe von 55 Euro nach sich. Der 18-Jähriger hat seit Mittwochnachmittag jedoch ganz andere Sorgen. Bei seiner Kontrolle fanden die Beamten Drogen. Ein weiterer Mann wurde ebenfalls am Mittwoch von der Brennpunkteinheit bei dem Verkauf von Drogen in Bahnhofsnähe vorläufig festgenommen.