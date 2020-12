Umbaupläne in Düsseldorf : Der Heine-Platz muss auch ohne Kaufhaus funktionieren

Meinung Düsseldorf Der Platz am Tor zur Altstadt hat einen Wettbewerb der besten Ideen verdient. Vor allem, weil sie bislang noch nicht gefunden wurden.

Doch spiegelt sich diese Chance in den aktuellen Entwürfen wider? Nicht wirklich. So schön die Verlängerung der Baumallee bis Marx-Haus ist, vor allem die Öffnung mitten im Platz als Zugang zum Untergeschoss des Carsch-Hauses ist unbefriedigend. Und das trotz langwieriger Workshops seit 2019 mit Planern von Stadt und Signa sowie Bürgerbeteiligung. Die Mitglieder des Stadtrats machen keinen Hehl aus ihrer Unzufriedenheit.

Im Kern geht es um einen Interessenkonflikt. Die Stadt will einen schönen Platz, der Investor aber will mit diesem auch sein Kaufhaus gut zur Geltung bringen, und er drängt auf eine schnelle Lösung. In der Suche nach einem Kompromiss erinnert das Ergebnis an Flickschusterei. Die Öffnung im Platz wird kleiner, dadurch aber der Lochcharakter verstärkt, wodurch viel eher ein Problemraum entstehen könnte. Zudem wirkt das Geländer wie ein Fremdkörper. Wäre da nicht ein breiter flacher, großzügiger Treppenabgang doch die bessere Lösung? Auch für mögliche kulturelle Nutzungen? Würde hier nicht sogar Aufenthaltsqualität entstehen? Und noch was: Der Platz muss samt Abgang ins Tiefgeschoss auch ohne ein Kaufhaus funktionieren. Vor allem im Hinblick auf die gegenwärtigen Probleme des Einzelhandels und dem Wandel der Innenstädte.