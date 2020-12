Weihnachtsfeeling in Düsseldorf: Antenne singt mit den Hörern : Ein großes Weihnachtssingen für zu Hause

Weihnachtsfeeling in Düsseldorf: Antenne singt mit den Hörern

Komponist Dieter Falk in seinem Düssldorfer Studio. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Die Corona-Krise hat alles fest im Griff, da haben sich die Antenne-Düseldorf-Macher was überlegt: Am kommenden Dienstag soll es ein großes Weihnachtssingen geben – mit Dieter Falk und den Düsseldorfern, und zwar im Internet.

Antenne Düsseldorf und der Komponist Dieter Falk machen gemeinsame Sache, um in der Landeshauptstadt etwas Weihnachtsstimmung zu verbreiten: Am kommenden Dienstag (15. Dezember) gibt es eine große Online-Veranstaltung auf der Videoplattform Youtube . Um 19.30 Uhr geht es los.

Das Singen wird etwa eine Stunde dauern. In dieser Zeit werden moderne, aber auch klassische Weihnachtslieder gespielt, und alle Teilnehmer sind eingeladen, mitzusingen.

Gespielt wird auch das neue Lied von Johannes Oerding, das er mit Falk produziert hat: „Ich komm nach Haus“. Den Link finden die Antenne-Düsseldorf-Hörer am Dienstag auf dem Online-Auftritt des Senders unter www.antenneduesseldorf.de und in den sozialen Medien. Zudem wird es einen Mitschnitt dieses Weihnachtskonzertes geben, der dann eine Woche später – also kurz vor den Feiertagen – im Programm von Antenne Düsseldorf ausgestrahlt wird. Dies ist für den 22. Dezember ab 20 Uhr geplant.