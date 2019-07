Schumacher Alt stand schon fest : Carlsberg liefert Bier für die Arena in Düsseldorf

Düsseldorf Seit der Eröffnung im Jahr 2005 wurden in der Arena zwei Biere ausgeschenkt: Warsteiner Pils und Frankenheim Alt. Vor einigen Wochen wurde verkündet, dass die Schumacher-Brauerei neuer Altbier-Partner der Arena wird.

Seit Donnerstag steht nun auch fest, welches Pils in der neuen Saison aus den Zapfstationen der Stadions fließt: Carlsberg. Der Vertrag wurde am Donnerstag unterschrieben.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, sagte Marc Kemper, Leiter Vertrieb Gastronomie bei Carlsberg Deutschland über das neue Engagement. Michael Brill, Geschäftsführer von D.Live, meinte: „Wir freuen uns sehr, mit Carlsberg die viertgrößte Brauerei der Welt als Partner an Bord zu haben.“ Die internationale Marke sei im Bereich Sport und Entertainment sehr präsent und bekannt. Carlsberg ist global an vielen Orten aktiv, zum Beispiel im Rahmen des FC Liverpool-Sponsorings in der englischen Premier League. Die Carlsberg Group verfügt über ein großes Portfolio an Bier- und anderen Getränkemarken. Sie hat mehr als 45.000 Mitarbeiter.