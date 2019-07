Rollhockey : Kutschas Comeback führt ihn nach Barcelona

Nach seinem Rücktritt vom Rücktritt in der Rollhockey-Nationalmannschaft steht der Torhüter im Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Spanien.

Eigentlich hatte Jan Kutscha seine Karriere als Schlussmann der Deutschen Rollhockey-Nationalmannschaft nach der WM 2017 in China beendet. „Ich wollte mehr Zeit für mein Privatleben haben“, sagt der 30-Jährige, der seit vielen Jahren die unumstrittene Nummer eins im Tor des Bundesligisten TuS Nord ist. „Und außerdem erfordert mein Beruf als Projektleiter bei der Kreishandwerkschaft in Duisburg einen großen zeitlichen Aufwand.“

Dann aber bekam das Nationalteam als Nachfolger von Jordi Molet mit Tobi Wahlen einen neuen Cheftrainer. Und dem gelang es, Kutscha zu überreden, seine Dienste für ein weiteres Jahr für die Nationalmannschaft zur Verfügung zu stellen. So wird das Urgestein des Unterrather Rollhockey-Vereins in der zweiten Juli-Woche in Barcelona wieder auf dem Feld stehen, wenn im Rahmen der Word Roller Games die Rollhockey-Weltmeisterschaft in Spanien ausgetragen wird. Auch TuS-Nord-Torjäger Tarek Abdalla hatte eine Einladung des Bundestrainers im Briefkasten, kann aber aus beruflichen Gründen die Reise in die Hauptstadt Kataloniens nicht mitmachen.