Totschlagsprozess in Düsseldorf : Angeklagter soll vermindert steuerungsfähig gewesen sein

Düsseldorf Im Prozess um die Messerstiche am Höherweg hat am Donnerstag ein Psychiater über die Persönlichkeit des Angeklagten ausgesagt. Der soll im Affekt den Freund seiner Schwester attackiert haben.

Dem Angeklagten seien die Sicherungen durchgeknallt – so lautet das Urteil des forensischen Psychiaters, der am Donnerstag im Prozess wegen versuchten Totschlags gehört wurde. Der mutmaßliche Täter soll im Januar den Freund seiner Schwester vor seinem Haus am Höherweg mit einem Messer schwer verletzt haben. Mehrere Zeugen sagten aus, der 35-Jährige sei sonst ein ruhiger Typ. Er habe sich aber in den Monaten vor der Tat immer weiter in sich zurückgezogen – möglicherweise wegen der immer heftiger werdenden Familienstreitigkeiten nach dem Tod des Vaters.