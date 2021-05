Kostenpflichtiger Inhalt: Ausflugstipp für Tönisvorst und Umgebung : Auf den Spuren ehemaliger Brauereien

Ein Teilstück der Schelthofer Straße in St. Tönis wurde in Brauereistraße umbenannt. Foto: Emily Senf

Tönisvorst/Willich Unsere Radroute von Tönisvorst über Anrath führt entlang ehemaliger Brauerei-Standorte. Nach etwa 38 Kilometern kommen die Teilnehmer wieder am Ausgangspunkt, dem Wilhelmplatz in St. Tönis, an.