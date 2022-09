Das ist der Bundesfreiwilligendienst : Im Dienst für die Gesellschaft

Düsseldorf Während in der Politik regelmäßig diskutiert wird, ob ein soziales Jahr verpflichtend für junge Menschen sein soll, entscheiden sich dafür viele freiwillig. Plätze für den Bundesfreiwilligendienst gibt es auch im SOS-Kinderdorf.

Schon jetzt hat sie viele Einsatzbereiche: „Angefangen habe ich im Café, dann kamen die Essensfahrten, wir beliefern drei Kitas und eine Schule. Mittags haben wir dreimal die Woche Schulaufsicht“, sagt sie. Dann beaufsichtigt sie die Mittagspause an der Theodor-Litt-Realschule. „Bei SOS kommen immer viele Gäste ins Café, mit denen man sich unterhalten kann“, beschreibt sie ihre Aufgaben. Bald soll sie in die Kinderspielgruppen schnuppern, und in der Küche hat sie ebenfalls schon mitgeholfen. „Da habe ich mit der Konditorin Kaffeeplätzchen und Waffelteig vorbereitet“, sagt sie.

Was Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) ist ein freiwilliges Engagement in sozialen, kulturellen, ökologischen oder anderen gemeinwohlorientierten Einrichtungen in Deutschland.

Flexibilität sei wichtig, denn es gebe unterschiedliche Einsatzbereiche. Die „Bufdis“ springen auch schon mal dort ein, wo kurzfristig Hilfe benötigt wird. „Das kann in einer Kindergruppe sein oder dem Café“, sagt Sabine Kopka. Wer Interesse an einem Bufdi-Dienst hat, kann sich bei SOS mit einem Lebenslauf bewerben. Interessierte sollten ein offenes Wesen haben und sich zutrauen, gut mit Menschen verschiedenen Alters zurechtzukommen, sagt Kopka. Koordinator Nicolai Klosse fügt an: „Es kommt nicht auf den Schulabschluss an; wir schauen, ob der Mensch hierhin passt. Man hat hier Kindergruppen am Vormittag und Senioren am Nachmittag. In dieser Bandbreite hat man das als junger Mensch sonst oft nicht.“ Damit beide Seiten wissen, was auf sie zukommt, findet ein rund zweiwöchiges Praktikum statt.