Düsseldorfs Anteilnahme zum Tod der Queen : Britischer Generalkonsul ist berührt

Düsseldorf Rafe Courage ist beeindruckt von Düsseldorfs Reaktionen auf den Tod der Queen. Noch bis Sonntag liegt das Kondolenzbuch im Rathaus aus. Auch im Landtag gibt es ein Kondolenzbuch.

Tief beeindruckt von der Anteilnahme der Düsseldorfer am Tod der Queen ist der Britische Generalkonsul Rafe Courage. „Wir, meine Familie, mein Team im Britischen Generalkonsulat in Düsseldorf, und die KollegInnen in Berlin und München, sind sehr berührt von der Anteilnahme der deutschen Öffentlichkeit. Ich möchte mich persönlich herzlich bei allen bedanken, die ihre bewegenden Beileidsbekundungen zum Tod I.M. Königin Elizabeth II. in unser Kondolenzbuch in Düsseldorf eingetragen haben“, sagt er. „Hier in Düsseldorf, in unserer Botschaft in Berlin, im Konsulat in München und in unseren Honorarkonsulaten haben wir aus ganz Deutschland Tausende von Beileidsschreiben, zum Teil sehr eindringliche und persönliche, erhalten.“