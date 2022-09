Bundestagspräsidentin in Duisburg : Bärbel Bas besucht das SOS-Kinderdorf in Meiderich

Duisburg Bei ihrem Besuch in Duisburg erkundigte sich die Bundestagspäsidentin über die Zustände im SOS-Kinderdorf. Sie sprach mit Nutzerinnen, Betreuern und mit der Leitung der Einrichtung.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas besuchte am 13. September das SOS-Kinderdorf Niederrhein in Duisburg-Meiderich. Bei dem zweistündigen Termin informierte sich die Bundestagspräsidentin aus Duisburg über die Zustände im Kinderdorf. Im gemeinsamen Gespräch erklärte Standortleiterin Judith Heaser: „Eine Mutter aus Ghana hat es nach drei Jahren geschafft. Sie kann jetzt einen nahen gelegenen Integrationskurs in Teilzeit besuchen. Das ist wichtig, denn sie versorgt sechs Kinder“. Der Besuch eines Integrationskurses ist jedoch nicht allen vergönnt. Das Kind einer anderen Mutter aus Nigeria hatte noch keinen Kita-Platz in einer inklusiven Einrichtung gefunden. „Wir müssen hier dringend das System nachbessern“, fordert SOS-Einrichtungsleiter Peter Schönrock und führt weiter aus: „Integrationskurse und Kinderbetreuung müssen Hand in Hand gehen.“