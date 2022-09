Vor anderthalb Jahren erreichte die Nachricht die Gemeinden : Was den Gläubigen zum Verfahren gegen den Düsseldorfer Pfarrer D. mitgeteilt wurde

Düsseldorf Anfang Mai 2021 wurde in den Gemeinden, für die der Priester verantwortlich war, ein Proklamandum verlesen. Wie sich das Verfahren seitdem weiterentwickelt hat.

In einem Proklamandum, das in den von Pfarrer D. geleiteten Gemeinden am 1. und 2. Mai 2021 öffentlich verlesen wurde, erklärte das Erzbistum, dass „unser Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki Ihren Pfarrer ... bis auf weiteres von der öffentlichen Ausübung des Amtes als Pfarrer suspendiert“ hat. Zu den Gründen heißt es in dem Dokument: „Durch die Veröffentlichung von alten Vorwürfen ... sind die Bedingungen für ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Pfarrer und Ihrer Pfarrgemeinde beeinträchtigt. Darüber hinaus erlangte Ende des Jahres 2020 die Stabsstelle Intervention des Erzbistums Köln neue Erkenntnisse zu einem Vorwurf aus dem Jahr 1995. Dementsprechend wurde eine neue kirchenrechtliche Voruntersuchung gemäß den Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz eröffnet. Im Januar 2021 erfolgte die Weitergabe des Falles an die zuständige Staatsanwaltschaft Düsseldorf, mit der Bitte um rechtliche Prüfung sowie die Einleitung der notwendigen Schritte.