70 Jahre Business and Professional Women Düsseldorf : Ein Netzwerk von Frauen für Frauen

Anette Buck (r.) und Marcia Delgado schätzen am Club vor allem das große Netzwerk und die gegenseitige Unterstützung. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Einander unterstützen, sich austauschen, Frauen stärken und für die Chancengleichheit kämpfen: Das sind die Ziele der Business and Professional Women, die weltweit in rund 100 Ländern agieren. In Düsseldorf gibt es seit 70 Jahren einen Club – und die Arbeit ist noch lange nicht getan.

Es gibt Zahlen, die Anette Buck wütend machen. 18 Prozent ist eine davon – so groß ist der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern in Deutschland. „Damit ist Deutschland in der EU auf dem viertletzten Platz“, sagt Buck und schüttelt den Kopf. Auch beim Anteil von Frauen in Führungspositionen sieht es nicht viel besser aus: 29 Prozent sind es in Deutschland, auch das deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. Diese Zahlen dokumentieren strukturelle Ungleichheit, sind aber für Buck auch ein Ansporn, sich zu engagieren. Seit 2015 ist sie Mitglied bei den Business Professional Women, seit 2018 sitzt sie dem Düsseldorfer Club vor. „Unser Ziel ist die Gleichberechtigung von Frauen auf vielen Ebenen: im Berufsleben, aber auch in Politik und Gesellschaft.“

Der Verband agiert weltweit und hat rund 30.000 Mitglieder. Gegründet wurde er 1930 in Genf, 1952 folgte der Düsseldorfer Club als regionaler Verein. Heute ist er einer der größten Clubs in Deutschland mit etwa 100 aktiven Frauen, wie Buck sagt. „Wir sind eines der größten und einflussreichsten Netzwerke für berufstätige Frauen.“ Gemeinsames Ziel aller Mitglieder: Frauen sollen die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer: gleicher Lohn für gleiche Arbeit, gleiche Karrierechancen, gleicher Anteil an Führungspositionen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Auch der Vereinbarkeit von Familienleben und Beruf – im Ü­b­rigen für beide Geschlechter – hat sich der Verein verschrieben.

info Digitaler Aktionstag am 10. Oktober Projekte Neben dem Equal Pay Day organisiert der Verein auch die Kampagne „FrauMachtDigital“ für mehr gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an der Digitalisierung. Am 10. Oktober ist ein digitaler Aktionstag geplant. Veranstaltungen Der nächste Vortrag des Clubs in Düsseldorf findet am Montag, 19. September, um 19 Uhr statt. Dabei geht es um Gehaltsverhandlungen. Alle Infos und Anmeldung unter: bpw-duesseldorf.de.

Das ist auch ein besonderes Anliegen von Buck, wie sie selbst sagt. Die 57-Jährige hat sich vor 15 Jahren als Beraterin für Führungskräfteentwicklung selbstständig gemacht, berät seitdem Firmen und Organisationen aus dem Sozial- und Gesundheitswesen, also etwa Krankenhäuser, Kitas oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Die studierte Betriebswirtin hatte davor lange in der freien Wirtschaft gearbeitet, unter anderem bei IBM und Henkel-Ecolab – fand nach der Geburt ihrer drei Kinder ihren damaligen Arbeitgeber aber zu unflexibel.

„In der Selbstständigkeit habe ich für mich die Chance gesehen, gleichzeitig einer anspruchsvollen Tätigkeit nachzugehen und trotzdem für die Familie flexibel zu bleiben.“ Noch immer müssten sich zu viele Frauen zwischen Karriere und Familie entscheiden, gerieten bei Beförderungen dadurch oft ins Hintertreffen. Auch deshalb trat sie 2015 den Business and Professional Women bei. An dem Club schätzt sie vor allem das Netzwerk, das die Mitglieder in Düsseldorf, aber auch bundes- und weltweit bilden.

Gemeinsam organisieren die Frauen Fachvorträge und Netzwerkabende, gelegentlich auch Lesungen und Museumsbesuch. Wichtig ist auch der politische Aktionstag Equal Pay Day, mit dem auf die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen hingewiesen wird. Wichtig für Buck und ihre Mitstreiterinnen: Man trägt zwar den Begriff Club im Namen, will aber nicht exklusiv sein – im Gegenteil. Als gemeinnütziger Verein sei man für alle offen, die sich mit den Zielen und Werten des Verbands identifizieren können. Die beste Möglichkeit, diesen und die Mitglieder kennenzulernen, seien die für alle offenen Netzwerkabende, die einmal im Monat stattfinden.

So fand auch Marcia Delgado Anschluss, die vor allem die Idee, sich gegenseitig zu stärken und zu fördern, überzeugt hat. Die 36-Jährige ist seit 2020 dabei, schon Ende des Jahres saß sie im Düsseldorfer Vorstand, inzwischen ist sie auch Mitglied des Bundesvorstands. „Eine steile Karriere im Ehrenamt“, sagt die gebürtige Kolumbianerin und lacht. Zuletzt arbeitete Delgado in der IT-Branche, möchte sich jetzt aber auf die Themen der agilen Organisationsentwicklung und „new work“, also moderne und flexible Formen von Arbeit und Arbeitsorganisation, konzentrieren. Bei dieser beruflichen Neuorientierung kann Delgado die Unterstützung des Netzwerks nutzen, zum Beispiel über das clubeigene Mentoringprogramm.

Anders als die Vorträge oder die Netzwerkabende ist dieses nur Mitgliedern zugänglich. Hier stehen erfahrene Frauen den jüngeren in verschiedensten beruflichen Fragen zur Seite – aber es geht auch andersherum. So hat Anette Buck derzeit ebenfalls eine Mentorin, die ihr dabei hilft, ihr Unternehmen auf eine papierlose Struktur umzustellen. Gerade dieses gegenseitige Geben und Nehmen schätzt Delgado, die die Digitalisierung des Vereins vorantreibt und in Düsseldorf den Bereich der sogenannten young professionals mit ausbaut.

Kein ganz einfaches Unterfangen: Nur etwa 15 Prozent der Düsseldorfer Mitglieder sind unter 35 Jahre alt. Dafür setzt Delgado auch auf die Zusammenarbeit mit anderen regionalen BPW-Clubs wie Essen, Köln und Bonn) und leitet Projekte wie den interkulturellen Stammtisch für die gesamte DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und einen bundesweiten feministischen Buchclub.

Als Feministin würde sich auch Delgado bezeichnen – auch wenn der Begriff, wie sie findet, häufig negativ konnotiert ist. „Aber es geht hier darum, Frauen zu bestärken bestärken, ihnen Hilfestellung in puncto Selbstbewusstsein, Sichtbarkeit und gegenseitiger Unterstützung anzubieten – und das ist feministisch.“ Wichtig ist ihr außerdem, dass es auch darum geht, Strukturen zu verändern, sagt die 36-Jährige: „Die Verantwortung für Gleichstellung liegt nicht nur bei den Frauen selbst, sondern auch bei der Gesellschaft, den Unternehmen, den politischen Entscheidern.“ Hier sei der Verein auch gerne und häufig Ansprechpartner.