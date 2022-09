Der Vorverkauf für die Veranstaltung am 19. November hat begonnen : Freizeitstätte Garath feiert Wiedereröffnung mit Gala

Düsseldorf Der Vorverkauf für die Veranstaltung mit tollen Gästen am Samstag, 19. November, hat begonnen. Unter anderem kommt Kabarettist Florian Schröder. Sein Kollege Tobias Mann moderiert.

Gut Ding will Weile haben, heißt es im Volksmund. Aber umso schöner ist es, wenn man am Ende der Reise angekommen ist und dann nach einem Umbau alles schöner ist. Das gilt besonders für die aufwändigen Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Freizeitstätte Garath. Nicht nur wegen Corona musste die feierliche Wiedereröffnung ein ums andere Mal verschoben werden. Seit Sommer 2020 wird das Haus für mehr als fünf Millionen Euro bautechnisch einmal auf links gedreht, ein Großteil des Geldes kommt aus einem Fördertopf der Europäischen Union.

Doch nun steht der Termin für die Gala zur Wiedereröffnung fest: Samstag, 19. November, ab 19 Uhr. Einrichtungsleiterin Maren Siegel und Hiltrud Hora, die seit Jahren für das Kulturprogramm in Düsseldorfs größtem Bürgerhaus verantwortlich ist, haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das für jede Altersstufe und jeden Geschmack was bietet: Kabarett, Comedy, Poetry, Akrobatik, Zauberei und Musik. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich in den neuen Räumen umzuschauen. Um 20 Uhr startet das Unterhaltungsprogramm mit Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie, Florian Schröder, Jophie Kindler, Amjad, dem Zauberer Joram Seewi, den Artisten Corina Bremm und Mr. Dyvinetz und dem Duo Notenlos. Moderiert wird der Abend von Tobias Mann. Am Abend vorher gibt es einen Festakt für geladene Gäste. Die Karten für den öffentlichen Gala-Abend kosten 34 Euro, der Vorverkauf hat begonnen. Die Tickets gibt es in der Freizeitstätte.