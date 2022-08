Soziales im Kreis Kleve : Altenpflegefachkräfte machen ihren Abschluss

Sie alle haben nach dreijähriger Ausbildung an der Pflegeschule des SOS-Kinderdorfs Niederrhein ihren Abschluss als Altenpflegefachkraft gemacht. Foto: SOS Kinderdorf

Kleve Drei Jahre haben sie gelernt, nun können sie im Beruf durchstarten, die neuen Pflegekräfte, die an der Pflegeschule des SOS Kinderdorf Kleve ausgebildet wurden.

(RP) Nach dreijähriger Ausbildung an der Pflegeschule des SOS-Kinderdorf Niederrhein in Kleve haben Margarita Utkin (Bedburg-Hau), Natasja van Hulst und Sandra Losch (beide aus Goch), Joanne Neumann und Vivian Schippers (beide aus Emmerich am Rhein), Nico Liebau-Kassler (Kalkar), Michelle König und Gina-Marie Lipske (beide aus Kleve), Luka Marie Derieth und Tina Pijnappel (beide aus Kranenburg) sowie Sergen Erkis (Uedem) ihren Abschluss als Altenpflegefachkraft gemacht.