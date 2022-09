Die Landeshauptstadt hat das 2900 Quadratmeter große modernisiert : Kinderspielplatz Am Rethert ist umgestaltet

Kinderspielplatz Am Rethert ist umgestaltet

Düsseldorf Auszubildende des Gartenamtes hatten die Umgestaltung der Anlage in Hassels übernommen. Seit Freitag kann auf dem Spielplatz gespielt werden.

(rö) Etwas länger als gedacht hat es nun doch gedauert: Doch jetzt meldet die Stadt, dass der Kinderspielplatz Am Rethert fertig ist. Die Landeshauptstadt hat das 2900 Quadratmeter große Gelände in den vergangenen Monaten modernisiert. Seit gestern steht der Spielplatz den Familien im Stadtteil Hassels wieder zur Verfügung.

Entstanden ist laut Stadt ein Spielbereich für jüngere Kinder und ein weiterer für ältere Kinder. Grüne Strukturen und ein neuer Spielhügel mit Kriechtunnel verbinden die beiden Teile miteinander. Der Kleinkindspielbereich ist gestalterisch einem Dorf nachempfunden. Es gibt eine Spielkombination mit Rutsche, ein Spielhäuschen und Spieltiere. Inklusiver Treffpunkt ist ein befahrbarer Holzsteg. Seine Wandelemente sind zum Beispiel mit einer Uhr, einer Klingel und einem Spiegel ausgestattet. Diese Spielelemente lassen akustische, visuelle und haptische Reize mit in das Spiel einfließen. Abgerundet wird das Spielangebot durch eine Theke mit Sandkran und -schütte. Im Bereich für ältere Kinder gibt es eine Spielkombination mit Seilen, Netzen und vielen Möglichkeiten zum Klettern und Balancieren. Eine Rutsche und eine Doppelschaukel runden das Angebot ab. Die vorhandene Seilbahn ist bei der Sanierung erhalten geblieben. Alle Zugänge zum Spielplatz sind barrierefrei und ebenerdig gestaltet. Die Spielbereiche und Geräte sind so konzipiert, dass auch Kinder mit Einschränkungen am gemeinsamen Spiel teilhaben.