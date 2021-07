In Düsseldorf erwischt : Transporter wurde von Bauschaum und Papier zusammengehalten

Düsseldorf 51 Mängel an zwei Transportern stellte die Polizei Düsseldorf an nur einem Tag fest. Das eine Fahrzeug war von Rostlöcher übersät, die mit Bauschaum und Papier geflickt worden waren. Beide Transporter wurden stillgelegt.

Ein Motorradpolizist der Polizeiinspektion Süd staunte nicht schlecht, als er am Mittwochnachmittag in Oberbilk einen Kleintransporter mit insgesamt 29 Mängeln entdeckte. Das durchgerostete Fahrzeug war mit Bauschaum und Zeitungspapier geflickt. Der Verkehrsdienst legte am selben Tag einen weiteren Kleintransporter mit 22 Mängeln still.