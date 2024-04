Mit den Menschen ins Gespräch kommen Katholisches Kaffeebüdchen auf Tour

Info

Termine Die ersten Einsätze des katholischen Kaffeebüdchens stehen bereits fest. Wer also neugierig auf das Gesprächs- sowie Geschmackserlebnis geworden ist, hat dazu im Rahmen der „Nacht der Museen“ am 27. April 2024 vor der Maxkirche Gelegenheit.



Weitere Planung Für die Kundgebung zum Tag der Arbeit am 1. Mai steht bereits die KAB (Katholische Arbeitnehmerbewegung) auf der Reservierungsliste.