Kultur in Wülfrath Ausstellungsreigen im Zeittunnel hat begonnen

Gitarrist Friedjof Kuhlmann stimmte die Gäste bei der Eröffnung mit einer deutschen Version des Sonetts „The New Colossus“ von Emma Lazarus ein, das an der Freiheitsstatue in New York zu finden ist, ein. Dann eröffnete der städtische Kulturmanager Lars Mader die Ausstellung mit den Worten: „Wir freuen uns immer, Menschen wiederzusehen, die wir mögen, und uns an Orten wiederzufinden, die uns gefallen. Der Zeittunnel eröffnet verschiedene Wege, das Phänomen von Raum und Zeit zu erfassen – durch Ausstellungen, Einblicke in die Natur im Bochumer Bruch und in den Werkstätten. Die Kunst von Frau Voß-Klingler zeigt verschiedene Raum-Zeit-Realitäten.“