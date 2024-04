“Bolzplatzhelden“ in Düsseldorf geht wieder los Fortuna-Trainer besucht Kinder beim Training

Das Projekt „Bolzplatzhelden“ wurde 2013 von der Bürgerstiftung Düsseldorf gemeinsam mit „SocialGoals“ und „Rheinflanke“ ins Leben gerufen und startet in seine inzwischen zwölfte Saison. Seit 2023 wird auf 20 Bolzplätzen und im Winter in zwei Turnhallen im gesamten Düsseldorfer Stadtgebiet täglich ein Fußballtraining für Kinder und Jugendliche angeboten. Durchgeführt und unterstützt werden diese unter anderem von ehemaligen Fußballprofis von Fortuna Düsseldorf sowie vielen ausgebildeten Trainern. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 14 Jahren erhalten die Möglichkeit, spielerisch Werte wie Fairness, Rücksichtnahme, soziales Verhalten und Teamgeist zu erlernen und auch selbst zu erfahren. Das Angebot richtet sich an alle Kinder – unabhängig von Geschlecht, Religion, kultureller und ethnischer Herkunft – und soll so auch ein Beitrag zur Integration in eine offene Gesellschaft leisten.