Düsseldorf-Gerresheim : 58-jährige vermisste Frau aus Gerresheim tot aufgefunden

Düsseldorf Nachdem eine 58-jährige Frau seit Wochen vermisst wurde und die Polizei aufwändig nach ihr gesucht hat, wurde sie nun tot aufgefunden - im Keller ihres Hauses. Die Beamten gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

Entdeckt wurde die Leiche der Frau jetzt nach fast drei Wochen in einem Kellerraum ihres Hauses. Ein entsprechender Hinweis sei am Dienstag eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei. „Daraufhin haben die Beamten des Kriminalkommissariats 11 erneut die Wohnanschrift der Vermissten aufgesucht.“ Schließlich habe man den leblosen Körper entdeckt. „Aufgrund der Auffindesituation gehen wir von einem Gewaltverbrechen aus“, sagte der Sprecher. Der bereits Anfang Juni festgenommene tatverdächtige Sohn der Frau sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.