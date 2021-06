Polizei Düsseldorf warnt : Täter reißen Opfern teure Armbanduhren vom Handgelenk

Düsseldorf Es scheint eine neue Masche von Tätern in Düsseldorf zu sein, ihren Opfern auf offener Straße die kostbare Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Jetzt konnte eine Tat auf der Kö verhindert werden, bei einer weiteren konnte der Täter mit seiner Beute entkommen.

Unbekannte Räuber hatten es am Dienstag (29.6.2021) in Düsseldorf erneut auf hochwertige Armbanduhren abgesehen. Während Zeugen einen Raub auf der Königsallee noch durch beherztes Eingreifen verhindern konnten, wurde einem 55-Jährigen nur wenige Stunden später eine Armbanduhr in Pempelfort geraubt. Die Polizei fahndet mit einer Beschreibung nach den Tätern und warnt vor deren Masche.