Düsseldorf-Rath : Fahrradfahrer stürzt vor fahrendes Auto

Düsseldorf Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Düsseldorf-Rath schwer verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Noch unklar ist der genaue Hergang des Unfalls.

Ein Radfahrer ist am Donnerstagabend offenbar ohne Fremdeinwirkung gestürzt und gegen einen fahrenden Pkw geprallt. Der Senior kam in ein Krankenhaus. Die genauen Hintergründe des Unfalls in Rath sind noch unklar.