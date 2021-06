Polizeieinsatz in Düsseldorf-Eller : Familienvater betreibt Drogenlabor - Marihuana sichergestellt

Polizeieinsatz in Düsseldorf-Eller

Düsseldorf Ein professionell ausgestattetes Drogenlabor haben Ermittler in einem Schuppen hinter einem Wohnhaus in Düsseldorf-Eller entdeckt. Betrieben wurde es von einem Familienvater.

Das Auffinden eines großen Drogenlabors in einem Schuppen in Eller ist das Ergebnis einer Durchsuchung der Beamten des Düsseldorfer Rauschgiftkommissariats. Ein 33 Jahre alter Vater zweier Kinder steht im Verdacht, über einen längeren Zeitraum mit teurem Equipment und dem Einsatz von Butangas Cannabis hergestellt zu haben. „Ihm war offenbar nicht bewusst, wie gefährlich diese spezielle Form der Aufbereitung für ihn und Unbeteiligte war“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Mit einem Durchsuchungsbeschluss betraten am Freitagmorgen vergangener Woche die Spezialisten des Drogenkommissariats die Wohnung des Familienvaters an der Posener Straße. Die Ermittler fanden in dem Schuppen ein Drogenlabor, welches mit hochpreisigem Equipment ausgestattet war.