Düsseldorf-Hafen : BMW geht bei Fahrübungen auf Parkplatz in Flammen auf

BMW geht bei Fahrübungen auf Parkplatz in Flammen auf

Der BMW steht brennend in einer Hecke. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf Mit einem brennenden BMW haben angebliche Fahrübungen auf einem Parkplatz in Düsseldorfer Hafengebiet geendet. Die Insassen flüchteten, konnten aber gestellt werden. Der mutmaßliche Fahrer hatte keinen Führerschein.

Angebliche Fahrübungen führten in der Nacht zu Montag im Hafen an der Kesselstraße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden, einer Strafanzeige und einer Blutprobe. Ein Pkw ging dabei in Flammen auf.