Kriminalität in Viersen Räuber schlägt Mann bewusstlos

Viersen · Erst hat er ihn bewusstlos geschlagen, dann raubte er seine Uhr: Am Bahnhof in Viersen-Dülken kam es am Mittwoch zu einem Raubüberfall.

28.03.2024 , 16:09 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Raub gegen 12.30 Uhr auf einer Grünfläche hinter dem Bahnhof. „Der unbekannte Tatverdächtige reiste mit dem Zug gemeinsam mit dem 41-jährigen Geschädigten aus den Niederlanden nach Deutschland an“, erklärte eine Polizeisprecherin. Die beiden ließen sich auf der Grünfläche nieder. „Dort schlug der Tatverdächtige plötzlich dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser sein Bewusstsein verlor.“ Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit der Armbanduhr des Geschädigten in unbekannte Richtung. Der Täter soll 40 bis 44 Jahre alt sein und 1,75 bis 1,85 Meter groß. Er ist schlank, hat kurze blonde Haare und eine „osteuropäische Erscheinung“. Er trug eine graue Jacke und eine graue Hose. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162 3770.

(mrö)