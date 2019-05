Düsseldorf-Oberbilk : OSD-Mitarbeiter von 20-köpfiger Gruppe attackiert

Die Stoffeler Straße in Düsseldorf-Oberbilk. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Mitarbeiter des Düsseldorfer Ordnungsamtes sind in der Nacht zu Montag in Oberbilk von mehreren Mitgliedern einer Gruppe attackiert worden. Auslöser war ein falsch geparktes Auto.

Die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung kontrollierten um kurz vor Mitternacht am Sonntag einen falsch geparkten Wagen vor einer Shisha-Bar an der Stoffeler Straße in Düsseldorf-Oberbilk. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hätte das wohl der Besitzer des Wagens mitbekommen.