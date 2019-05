Zwischen Düsseldorf und Ratingen : Auto fängt nach Unfall Feuer - Zeugen retten Fahrer

Düsseldorf Bei einem schweren Unfall auf einer Landstraße zwischen Düsseldorf und Ratingen ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde von Zeugen aus seinem brennenden Pkw gerettet. Ursache des Unfalls war ein Überholmanöver.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Unfallort war laut Mettmanner Feuerwehr die B7 auf Höhe der Unterführung Alte Ratinger Landstraße. Der Unfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr am Mittwoch. Ein Kombi sei mit einem Lieferwagen kollidiert, hieß es.

Laut Polizei Düsseldorf stießen zwei Autos frontal zusammen, als der Kombifahrer versuchte zu überholen. Offenbar schaffte er es nicht mehr rechtzeitig, sich wieder in den Verkehr einzufädeln und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lieferwagen.

Das Auto des 46-Jährigen war ersten Ermittlungen zufolge bei einem Überholmanöver in einer leichten Kurve auf einer Landstraße im Stadtteil Hubbelrath mit einem entgegenkommenden Kleintransporter kollidiert. Der Wagen landete in der Leitplanke, „unmittelbar danach entwickelte sich ein Feuer im Motorraum des Autos, das schnell auf das gesamte Fahrzeug übergriff“, so die Polizei.