Polizei Düsseldorf : Diebesduo stiehlt Luxus-Anzüge und Pralinen

Düsseldorf Genau die richtigen Zwei haben Beamte des Einsatztrupps der Inspektion Mitte am Donnerstag Nachmittag im Bereich der Königsallee beobachtet. Die Beute der Ladendiebe war durchaus ungewöhnlich.

(RP) Zwei Ladendiebe hat die Polizei am Donnerstagnachmittag an der Kö festgenommen. Den Beamten fiel das Duo in einem geparkten Auto auf, wo sich die beiden 46 und 56 Jahre alten Südosteuropäer immer wieder trafen, um ihre Beute aus mehreren Geschäften zu deponieren. Dort hatten sie hochwertige Anzüge, Messer und Pralinen gestohlen. Die Männer wurden einem Haftrichter vorgeführt, sie erwartet ein beschleunigtes Verfahren.