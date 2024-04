Zum Jubiläum werden „Herzenswünsche“ erfüllt Herbrand-Gruppe besteht seit 90 Jahren

Es begann am Gocher Nordring. Der Sonsbecker Apothekersohn Josef Herbrand (1904 -1967) hatte sich nach seinem Studium mit Tätigkeiten in verschiedenen großen Automobilunternehmen wie der General Motors Eduard Winter AG in Berlin und der Firma Autohallen, Händler für Chevrolet in Hannover, gut vorbereitet und schloss am 4. Mai 1934 einen Vertrag mit der Daimler-Benz AG ab und eröffnete sein Autohaus. Was daraus werden sollte, konnte er sich nicht erträumen. Heute ist die Herbrand Gruppe mit 20 Centern in 16 Städten im Westmünsterland und am Niederrhein von Heinsberg bis Gescher zu finden. 1200 Mitarbeiter, davon 180 Auszubildende, arbeiten für Herbrand in 60 verschiedenen Berufen. Über 12.000 Fahrzeuge werden pro Jahr verkauft, mehr als 100.000 Fahrzeuge pro Jahr werden in den Werkstätten gewartet und repariert. Diese Erfolgsgeschichte soll gefeiert werden: Zum 90-jährigen Bestehen fördert Herbrand 90 „Herzensprojekte“, die Kunden und Mitarbeiter vorschlagen können.