Düsseldorf-Oberbilk​: 74-jährige Radlerin bei Unfall schwer verletzt​

Nach einem Zusammenprall auf der Kreuzung Werdener Straße und Kölner Straße in Düsseldorf-Oberbilk mit einem Pkw musste eine 74-jährige Düsseldorferin per Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.