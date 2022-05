Düsseldorf-Hassels : Brand in Mehrfamilienhaus – Feuerwehr rettet Bewohner

Foto: Patrick Schüller 12 Bilder Feuer in Wohnung in Düsseldorf-Hassels

Düsseldorf Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Hassels musste die Feuerwehr zwei Bewohner retten. Bei dem Feuer, dessen Ursache noch unklar ist, entstand ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro.

Nach einem verheerenden Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Ferdinandstraße in Hassels ist die betroffene Wohnung bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Der Bewohner der Brandwohnung konnte durch einen Nachbarn gerettet werden. Zwei weitere Personen wurden durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Um kurz nach 22 Uhr am Montagabend erreichte die Feuerwehr der Notruf über den Brand in der Wohnung. Der Anrufer sagte laut Feuerwehr, dass sich in der Wohnung noch eine gehbehinderte Person aufhalte. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den gehbehinderten Bewohner ins Freie retten können. Dieser wurde durch Notfallsanitäter versorgt und mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Zimmer der Wohnung im zweiten Obergeschoss stand im Vollbrand. Während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten anfing, machten auf der Rückseite des Gebäudes zwei Personen mit Hilferufen auf sich aufmerksam. Diese hatten sich aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss auf einen Balkon geflüchtet. Sie konnten von der Feuerwehr mit Brandfluchthauben durch den verrauchten Treppenraum in Sicherheit gebracht werden.

Im weiteren Verlauf wurde das Gebäude vollständig evakuiert, während der Brand bekämpft wurde. Insgesamt betreute der Rettungsdienst zehn Personen, die ein Notarzt auf Verletzungen untersuchte.

Rund 20 Minuten nach Eintreffen der Feuerwehr war der Brand gelöscht. Eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden. Anschließend wurde das Gebäude mit Hochleistungslüftern vom giftigen Brandrauch befreit.

Die Feuerwehr kontrollierte abschließend noch weitere Wohnungen, sowie Nachbargebäude, bevor die Bewohner des Mehrfamilienhauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Brandwohnung ist aufgrund der Brandeinwirkung nicht mehr bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

(csr)