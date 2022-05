Zeugen gesucht : Täter mit Schusswaffe überfallen Frau in Garage in Düsseldorf

Täter mit Schusswaffe überfallen Frau in Garage in Düsseldorf

Düsseldorf In ihrer Garage in Düsseldorf-Oberbilk ist eine Frau von bewaffneten Tätern überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Die Polizei Düsseldorf sucht Zeugen eines Raubes, der sich am frühen Donnerstabend in Oberbilk ereignet hat. Eine Frau wurde überfallen, als sie ihr Auto in ihrer Garage parkte. Die Täter flohen anschließend mit ihrer Beute.