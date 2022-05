Waffe gehört neuerdings zur Ausstattung : Polizisten überwältigen Randalierer mit Taser

Die Polizei in NRW erprobt Taser, hier eine Vorführung des Geräts beim Start des Pilotprojekts im vergangenen Jahr. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei erprobt derzeit die Waffe, die durch Stromimpulse lähmt. In der Nacht zu Samstag wurde sie gegen einen 33-Jährigen eingesetzt. Er soll die Beamten zuvor mit einer Flasche beworfen haben.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

(arl) Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag einen Randalierer mit einem Taser überwältigt. Die Beamten setzten die Waffe, die nach einem Pilotprojekt neuerdings zur Grundausstattung gehört, gegen einen 33 Jahre alten Mann in Oberbilk ein. Er hatte zuvor nach Polizeiangaben randaliert und eine Flasche auf Polizisten geworfen. Er wurde nach dem Schuss gefesselt und in Gewahrsam genommen.