Polizei sucht Täter : Mann in Altstadt mit „Totschläger“ schwer verletzt

Polizei (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Die Polizei hatte am Wochenende in der Altstadt viel zu tun. In zwei Fällen half die Videoüberwachung. Gesucht wird ein Mann, der bei einer Auseinandersetzung auf der Mühlenstraße eine verbotene Schlagwaffe nutzte.

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Altstadt-Kneipe ist ein Mann mit einem sogenannten Totschläger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter mit der Waffe – die einem Baseball-Schläger ähnelt und verboten ist – auf das Opfer ein, das mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Zum Zustand gibt es keine weiteren Angaben. Die Fahndung nach dem Täter verlief bisher ohne Erfolg. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr auf der Mühlenstraße.

Es war einer von mehreren größeren Vorfällen am Wochenende. Die Polizei berichtet von einer „hohen Einsatzintensität“ in Düsseldorfs Partyviertel, wo wegen des guten Wetters viel los war. Zu fortgeschrittener Stunde und mit steigendem Grad der Alkoholisierung der Altstadtbesucher habe sich das Aggressionspotenzial merklich erhöht, teilt die Polizei mit. Dadurch sei der Einsatz aller Streifen nahezu durchgängig erforderlich gewesen.

Bei vielen Sachverhalten hätten die Polizisten aufgrund von schnellem und konsequentem Handeln Tatverdächtige festnehmen können. Wie bereits an den vergangenen Wochenenden hatten es die Beamten auch wieder mit Gruppen von Jugendlichen zu tun, die Raubdelikte und andere Straftaten begangen haben sollen.

In zwei Fällen machte sich in der Nacht zu Samstag offenbar die Videoüberwachung bezahlt. Um 1.46 Uhr erkannte ein Polizist auf dem Bildschirm, wie zwei Täter einen mutmaßlich obdachlosen Mann schlugen und ihn traten, als er bereits am Boden lag. Obwohl die Täter ihre Oberbekleidung gewechselt hatten, wurden sie später von einer Streife gefasst. Drei Stunden später erkannte die Polizei auf dem Video einen Taschendiebstahl, vier mutmaßliche Täter wurden gestellt. Um 1.29 Uhr hatte die Polizei zudem nach Hinweisen einen Mann gefasst, der durch eine Schusswaffe auffiel – es handelte sich um eine Attrappe.

Für die Nacht zu Sonntag führt die Polizei in ihrer Bilanz zwei weitere größere Vorfälle auf. Demnach wurden gegen 2.30 Uhr ein Wildpinkler und ein Begleiter, die Widerstand gegen die Polizei leisteten, in Gewahrsam genommen. Ebenfalls in einer Zelle landete eine halbe Stunde später eine Frau, die Beamte mit Schlägen und Tritten angegriffen hatte. Diese hatten der Polizei zufolge versucht, eine Schlägerei zwischen ihr und zwei weiteren Frauen zu schlichten.

(arl)