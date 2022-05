Düsseldorf-Mörsenbroich : Dutzende Mängel - Polizei zieht Rostlaube aus dem Verkehr

Düsseldorf Eine Rostlaube mit mehr als zwei Dutzend Mängeln hat die Düsseldorfer Polizei in Mörsenbroich aus dem Verkehr gezogen. Laut Gutachter stellte das Fahrzeug „eine rollende Gefahr für den öffentlichen Straßenverkehr“ dar.

Am Nördlichen Zubringer in Düsseldorf-Mörsenbroich hat der Verkehrsdienst der Polizei Düsseldorf am Dienstagmorgen einen Transporter aus dem Verkehr gezogen, dem ein Sachverständiger anschließend über zwei Dutzend Mängel attestierte. Den Beamten fiel der Kastenwagen vor allem durch jede Menge Rost auf.