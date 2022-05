Düsseldorf-Derendorf : Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Düsseldorf Ein Feuer ist im Keller eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf-Derendorf ausgebrochen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Mehrere Bewohner mussten vom Rettungsdienst betreut werden.

In einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Derendorf ist es am frühen Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Verschlag im Kellergeschoss gekommen. Von der Feuerwehr wurden zehn Personen betreut. Menschen kamen nicht zu Schaden.