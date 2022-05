Polizei und Ordnungsdienst in Düsseldorf : Neues Sicherheitsprojekt für die Altstadt

Herbert Reul, Stephan Keller, Leitender Polizeidirektor Dietmar Henning und Harald Wilke (v. l.) in der neuen Anlaufstelle am Rathausufer. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Stadt und Polizei nehmen einen weiteren Anlauf, um die Sicherheit in der Innenstadt zu verbessern. Nur wenige Maßnahmen sind neu, die Organisation ist aber eine andere – unter anderem mit einer Anlaufstelle und Streetworkern.

Die Stadtverwaltung und die Polizei starten ein neues Pilotprojekt, um die Sicherheit in der Düsseldorfer Innenstadt zu verbessern. Ziel ist es, alle bereits laufenden und noch kommenden Maßnahmen zu bündeln – die Projektleitung übernimmt Harald Wilke, leitender Polizeidirektor außer Dienst und früherer Leiter der Polizeiinspektion Mitte. Das Projekt soll zunächst ein halbes Jahr laufen und wissenschaftlich begleitet werden.

Die Probleme in der Altstadt und in den umliegenden Stadtteilen betreffen unterschiedliche Bereiche: Es geht um Gruppen junger Männer, die gewaltbereit sind und immer wieder durch Provokationen, auch gegen Sicherheitsleute, auffallen. Die Zahl der Gewaltdelikte gegenüber Ordnungs- und Sicherheitsleuten habe sich in den vergangenen zehn Jahren versechsfacht, heißt es. Es geht um Drogen und Waffen, Auseinandersetzungen mit Körperverletzungen, teils mit Todesfolge. Es geht aber auch um Wildpinkler, Autoposer, Lärm und Müll auf den Straßen. Themen also, für die mal die Polizei, mal die Stadt zuständig ist. In dem Projekt sollen sie nun „systematisch zusammengeführt“ werden, wie Ordnungsdezernent Christian Zaum sagte.

In Düsseldorf gebe es seit geraumer Zeit größere Probleme, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bei der Vorstellung am Mittwoch. Trotz einer sinkenden Zahl an Delikten habe das Sicherheitsgefühl der Anwohner und Besucher in Düsseldorf gelitten. Das Projekt habe eine besondere Bedeutung für die polizeiliche Arbeit auch in anderen Städten, sagte Reul. Das Innenministerium des Landes unterstützt den Vorstoß darum.

Konkrete neue Anstöße waren aber noch nicht spruchreif. Bereits laufende Maßnahmen wie die Waffenverbotszone, mehr Licht an der Rheinuferpromenade, Videoüberwachung, öffentliche Toiletten, eine Reduzierung der E-Scooter sind schon seit längerer Zeit in Planung, sollen nun aber auch Teil des Projekts sein. Stärker wolle die Stadt das Thema Prävention angehen, das bislang „wenig bespielt wurde“, wie Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) sagte. Man habe ein „kerniges Streetwork-Konzept“ aufgestellt und ein Team von Sozialarbeitern gefunden, das sich zutraue, Zugang zu dem Problempublikum zu bekommen, sagte Keller.

Die Streetworker sollen mit Eröffnung der gemeinsamen Anlaufstelle von Polizei und Ordnungsdienst am Rathausufer 8 ihre Arbeit starten. Die Räume, in denen zuvor das Stadtmodell ausgestellt war, werden derzeit umgebaut und sollen im Juni fertig sein. Dabei handele es sich um „keine Polizeiwache, sondern eine Bedarfsanlaufstelle“, sagte Zaum. Die Einsatzkräfte sollen dort Präsenz zeigen und als Ansprechpartner für Besucherinnen und Besucher zur Verfügung stehen, darum entsteht auch ein Tresen in den Räumen. Sie soll aber auch als Rückzugsort für die Beschäftigten dienen, etwa für Lagebesprechungen. Auch die Inobhutnahme von Jugendlichen, die zu später Stunde in der Altstadt unterwegs sind, soll hier möglich sein. Zudem werden in der Anlaufstelle die Geschäftsstelle des Sicherheitsprojekts und die Streetworker beheimatet sein.

Geprüft werden soll zudem der mögliche Einsatz von Störgeräuschen. Dabei geht es um ein Gerät, das einen hohen Ton zwischen 17 und 18,5 Kilohertz abgibt – und den nur Menschen bis 25 Jahren hören können und ihn zumeist als unangenehm empfinden. Das Ziel: Die unerwünschten Gruppen junger Leute sollen die Flucht ergreifen. Oberbürgermeister Keller bezeichnete die Störgeräusche jedoch als „extrem umstritten“.