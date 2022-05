Frontalunfall in Düsseldorf-Garath : Fahrer gerät in Gegenverkehr - mehrere Verletzte

Fahrer gerät in Gegenverkehr - mehrere Verletzte

Frontalunfall in Düsseldorf-Garath

Düsseldorf Bei einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos in Düsseldorf-Garath wurden mehrere Personen verletzt, zwei davon schwer. Ein Fahrer war mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend in Düsseldorf-Garath ereignet. Drei Personen wurden dabei verletzt, Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit einem großen Aufgebot vor Ort.

Wahrscheinlich aufgrund eines internistischen Notfalls geriet ein 59-jähriger Mann mit seinem Pkw gegen 20.23 Uhr in den Gegenverkehr und prallte gegen ein Fahrzeug. Zwei Menschen wurden so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten.