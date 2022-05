Düsseldorf-Flingern : Paar in Wohnung mit Schusswaffe überfallen

Düsseldorf Ein Paar ist in einer Wohnung in Düsseldorf-Flingern überfallen worden. Die Täter drangen mit Gewalt in die Wohnung ein und bedrohten die beiden mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einem Raub in einer Wohnung in Flingern-Nord am Montagmorgen sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise. Unbekannte Täter waren gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen und hatten ein anwesendes Pärchen ausgeraubt.

Laut Polizei verschafften sich die beiden Unbekannten am Montag gegen 9.30 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Ackerstraße, um dann mit Gewalt in eine der Wohnungen einzudringen. Eine anwesende 24-Jährige und ein 36-Jähriger wurden von den Männern mit einer Schusswaffe bedroht und dann gefesselt.

Die Täter forderten unter mehrfachen Gewaltandrohungen Geld und verließen das Haus schließlich mit Schmuck, wertvollen Sonnenbrillen und einer Kamera. Dem Pärchen gelang es, sich zu befreien und die Polizei zu alarmieren.

Einer der Räuber ist etwa 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß mit einer sehr dünnen Statur. Er hat dunkle kurze Haare, dunkle Augen und trug eine schwarze Kappe. Er war mit weißer fleckiger Bauarbeiterkleidung und Nike „Air Max“-Schuhen bekleidet und hatte einen Mund-Nasen-Schutz in hellblau aufgezogen.

Sein Komplize trug ebenfalls die auffällige weiße Arbeitskleidung. Er ist etwa 1,80 Meter groß und 35 bis 40 Jahre alt, mit stämmiger bis dicklicher Statur. Er hat einen dunkelbraunen, orangestichigen Vollbart, der unter einer hellblauen OP-Maske erkennbar war. Seine Augenfarbe ist ein helleres, an Bernstein erinnerndes, Braun. Die Beute transportierte das Duo mutmaßlich in einer schwarzen Sporttasche. Die Männer sprachen Deutsch mit wahrnehmbarem Akzent. Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 13 unter Telefon 0211-8700.

(csr)