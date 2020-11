Münchener Straße in Düsseldorf-Himmelgeist : Führerscheinneuling rast mit Tempo 144 durch die Stadt

Düsseldorf Wie gewonnen, so zerronnen: Ein 18-jähriger Führerscheinneuling darf seine Fahrerlaubnis wohl für eine längere Zeit wieder abgeben. Er fuhr in Düsseldorf-Himmelgeist mehr als doppelt so schnell wie erlaubt.

Ein 18-jähriger Fahranfänger sorgte mit seinem Fahrverhalten selbst dafür, dass er Freitag den 13. wohl in besonders schlechter Erinnerung behalten wird. Der junge Mann war auf der Münchener Straße in Himmelgeist deutlich zu schnell unterwegs.

Er fiel Motorrad-Polizisten um 10.22 Uhr auf der Münchener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt auf. Kurz vor der Ickerswader Straße wurde er mit seinem Golf bei erlaubten 70 km/h mit 144 km/h gemessen. Ihm drohen jetzt ein Fahrverbot von mindestens drei Monaten, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße von 600 Euro.

Der junge Mann war der negative Höhepunkt der Geschwindigkeitsmessungen. Außer ihm wurden weitere 37 Verkehrsteilnehmer mit zu hohen Geschwindigkeiten gemessen. 20 Fahrer zahlten ein Verwarngeld. 17 waren so schnell unterwegs, dass Bußgeldverfahren eingeleitet wurden.

