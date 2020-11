Düsseldorf-Derendorf : Randalierer in Wohnung sorgt für Polizeieinsatz

Düsseldorf Ein randalierender Mann in einer Wohnung in Düsseldorf-Derendorf hat am Montag für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Ein Zeuge behauptete, der Mann habe eine Schusswaffe.

Ein Randalierer in einer Wohnung in Derendorf sorgte am Montagnachmittag für einen größeren Polizeieinsatz. Weil es Hinweise auf eine Schusswaffe gab, wurden Spezialeinheiten angefordert.

Gegen 13 Uhr erhielt die Leitstelle Kenntnis über einen Randalierer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Frankenstraße. Auslöser war ein 43-jähriger alkoholkranker Mann, der nach Zeugenangaben Zugriff auf eine Schusswaffe haben sollte. Aufgrund der Gesamtumstände entschloss sich die Einsatzleitung zur Alarmierung von Spezialeinheiten.

Gegen 15.30 Uhr wurde die Wohnung betreten, dort wurde jedoch niemand angetroffen. Der Mann befand sich bereits in ärztlicher Betreuung. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde eine funktionsunfähige Waffe gefunden. Es kam zu keiner Zeit zu einer Bedrohung oder Gefährdung Dritter. Um 16 Uhr war der Einsatz beendet.

(csr)