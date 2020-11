Düsseldorf-Eller : Radfahrerin nach Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Düsseldorf Schwer verletzt wurde eine 75-jährige Radfahrerin bei einem Unfall in Düsseldorf-Eller. Die Frau stieß mit einer Straßenbahn zusammen.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Eller kollidierte eine 75-jährige Fahrradfahrerin mit einer Straßenbahn. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus bringen mussten.