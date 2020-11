Düsseldorf-Hauptbahnhof : Gefundene Tasche mit 500 Euro bei der Polizei abgegeben

Düsseldorf Zum Glück gibt es sie noch, die ehrlichen Finder. Einer von ihnen hat in Düsseldorf eine Tasche gefunden, unter anderem mit mehreren hundert Euro Bargeld, und hat sie bei der Bundespolizei abgegeben.

Ein Mann hat am Freitagnachmittag auf der Wache der Bundespolizei in Düsseldorf am Hauptbahnhof eine gefundene Tasche abgegeben. Die Eigentümerin konnte ausfindig gemacht werden.

Der 36-Jährige fand die Tasche am Freitagmorgen am Volksgarten in Düsseldorf, in der sich über 500 Euro Bargeld, Kleidungsstücke, ein Smartphone sowie ein Reisepass befanden. Der Mann übergab den Fund an die Bundespolizei.