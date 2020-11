Verbrechen in Hilden : Räuber gesucht, Drogendealer gefunden

Verbrechen in Hilden

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag in Hilden einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Dabei hatte sie eigentlich nach einem Räuber gesucht.

Gegen 3 Uhr morgens hat sich ein 20-jähriger Hildener telefonisch bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass er kurz zuvor am Fritz-Gressard-Platz angegriffen und ausgeraubt worden zu sein.

Wie die Polizei weiter mitteilt, leiteten die Beamten daraufhin eine Fahndung ein und stießen am S-Bahnhof Hilden-Süd auf ein verdächtiges Trio (30, 36 und 37 Jahre alt).

„Bei der Durchsuchung der drei Männer stellten die Beamten jedoch nicht die vom 20-Jährigen entwendeten Wertgegenstände (Handy und Bargeld) fest, dafür aber in den Taschen des 37-Jährigen mehrere zum Verkauf abgepackte Päckchen mit Drogen (Amphetamine)“, erklärte ein Polizeisprecher. „Auch eine in Griffnähe abgestellte Dose erweckte die Aufmerksamkeit der Beamten: In ihr fanden sie circa 350 Gramm Amphetamin, welches einen Verkaufswert von nahezu 5000 Euro hat.“